ماذا أفعل حال تعرض ابني للتنمر؟.. خطوات بسيطة لدعمه نفسيا

قال الدكتور أمجد جبر، استشاري نفسي، إن الأسرة تعمل على تربية الطفل من خلال الاستماع لما حدث له في يومه خارج البيت، سواء في الحضانة أو النادي، مضيفا: «لو الطفل حس إنك مش مهتم، به هيختار اللي يقوله ليك، وهيمنع حاجات تانية».

الاستماع للطفل أمر ضروري

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، في حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «لازم الطفل يحكي لي على اللي حصل معاه وهو مرتاح، وأكون متفهم لما حدث وأحاول أوجهه وأساعده يواجه الأمور إزاي وأعطي له الاهتمام والدعم، لو معملتش كده هيهرب منك ومش هيحكي لأسرته».

وتابع: «في طفل طيب ومنطوي وشاطر، فالطلبة بتتنمر عليه علشان هو شاطر، لما يجي ابني ويحكي لي عن التنمر اللي تعرض له أسمعه وأخده وأروح به المدرسة وأعرف إيه المشكلة واجتمع بمدير المدرسة وزملائه، وممكن أجيب كمان أولياء الأمور علشان نحل مشكلته ونساعده وندعمه».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.