أستاذ قانون: أوروبا لديها أدوار كثيرة لمنع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي

قال بريندان براون، أستاذ القانون، إن إعلان عدد من الدول الأوروبية التنسيق المشترك للاعتراف بدولة فلسطين تعد خطوة محورية وتطورا كبيرا في التوجهات الأوروبية من أجل أن يكون هناك تنسيق مشترك من أجل تأكيد دعوتها للاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف براون، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنّ هذه الدعوة التي انتظرنا لها فترة طويلة، خطوة إيجابية، وكانت هناك الكثير من الجهود لتناول ما يحدث في فلسطين، ليس فقط في 7 أكتوبر لكن من قبلها، فأوروبا كانت لديها كثير من الأدوار وأعمال التنسيق من أجل منع تمدد هذه الأزمة والمشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وكان هناك الكثير من الدعوات لوقف العملية الاستيطانية في الضفة الغربية وغيرها.

وتابع: «يأتي ذلك من خلال الدعوات لتحقيق العدالة والمحاسبة، وقد رأينا في الأشهر بعد 7 أكتوبر مباشرة، رأينا أنّ القادة الأوروبيين بشكل سريع أتوا إلى بعض التوجهات للدفاع عن إسرائيل، ودعم موقفها في الدفاع عن نفسها ولكن قابل هذه الإجراءات الكثير من الدعوات لوقف المذابح والإبادات الجماعية».