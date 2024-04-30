تحرير 17 محضرا لعدد من المخابز البلدية في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة عدة حملات تموينية على المحال التجارية والأسواق، لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع.

وأسفرت الحملات عن تحرير 13 محضراً لعدد من المخابز البلدية، تمثلت في 4 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، و7 مخابز للتوقف عن العمل والإنتاج بدون سبب أو إذن مسبق من الإدارة، كما تم ضبط أحد المخابز لعدم نظافة أدوات العجين، وضبط مخبز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، وتم تحرير التقارير اللازمة تمهيدا لإرسالها الي المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

حملة تموينية في كوم حمادة

وشهدت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة أمس تنفيذ حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية، لعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفي مركز كفر الدوار تم تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية، لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.