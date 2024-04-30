متظاهرون إسرائيليون يغلقون طريق بيجن أمام الكريا في تل أبيب كتب: منى صلاح 09:14 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024 مظاهرات تل أبيب- أرشيفية أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ متظاهرين يغلقون طريق بيجن أمام الكريا في تل أبيب. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال يعتقل متظاهرين إسرائيليين في تل أبيب ينددون بسياسات نتنياهو عمرو خليل: تل أبيب على صفيح ساخن.. والإسرائيليون يطالبون باستقالة قيادات الجيش حدث ليلا.. تل أبيب تشتعل واعتقالات بالجامعات الأمريكية وإصابة بن غفير ماذا يحدث في تل أبيب؟.. مظاهرات عاصفة والشرطة الإسرائيلية تعتقل العشرات تل أبيب تظاهرات حرب غزة وقف إطلاق النار بقلم منى صلاح