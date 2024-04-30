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متظاهرون إسرائيليون يغلقون طريق بيجن أمام الكريا في تل أبيب

كتب:

منى صلاح
09:14 م | الثلاثاء 30 أبريل 2024
مظاهرات تل أبيب- أرشيفية

مظاهرات تل أبيب- أرشيفية

أفاد نبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأنَّ متظاهرين يغلقون طريق بيجن أمام الكريا في تل أبيب.

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