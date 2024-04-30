أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، تفاصيل شن إدارة الرقابة التموينية عددا من الحملات على الأسواق والمخابز في نطاق المراكز المختلفة، وتمكنها من ضبط 81 مخالفة تموينية، وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية في الدقهلية

وأكد في بيان، أن الحملات جاءت بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن مديرية التموين، كلفت إدارات الرقابة التموينية والتجارية بأجا وقسم البيوع التجارية بناحية دكرنس، وتمى الأمديد ، وجمصة ، وميت سلسيل ، ومركز ميت غمر، والمطرية ، والسنبلاوين ، ومنية النصر، بشن حملات تموينية لضبط السوق.

ضبط 81 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

وجاءت المخالفات التموينية بعدد 51 مخالفة في الرقابة على المخابز و30 في الرقابة على الاسواق وبيانها كالآتي:

المخابز:

- عدد 23 محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- عدد 10 محاضر توقف بدون إذن .

- عدد 3 محاضر تصرف في دقيق «14 شيكارة».

- عدد 6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات .

- عدد 9 محاضر نقص وزن ما بين 9-16جم .

الأسواق:

عدد 16 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

عدد5 محاضر عدم وجود شهادة صحية .

عدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار والأوزان.

عدد 1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي « مخابز سياحية».

عدد 1 محضر تقليد علامة تجارية.

عدد 2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

1 محضر غش تجاري.

عدد 1 محضر سلع بدون فواتير.