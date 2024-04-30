الاستعدادات النهائية لامتحانات الترم الثاني بالدقهلية.. تبدأ 8 مايو

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، اجتماعًا هامًا، اليوم، مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024.

استعدادات تعليم الدقهلية النهائية للامتحانات

وأكد شعبان في بيان، أن مجلس الأمناء والآباء والمعلمين «جزء لا يتجزأ من مديرية التربية والتعليم لما له من بصمة واضحة ودور مؤثر في دعم العملية التعليمية».

مبادرة «احنا معاك» بالدقهلية

وأشار إلى دور المجلس الهام كحلقة وصل بين المسئولين عن الإدارات التعليمية بكافة مستوياتها وبين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، مضيفا أن الإدارات التعليمية تشهد حاليا تنفيذ مبادرة «احنا معاك» للمراجعة النهائية لطلاب الشهادة الثانوية العامة والشهادة الإعدادية مجانًا.

وأعلن وكيل الوزارة رفع درجة الاستعداد بالإدارات التعليمية لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى الحالي، والتي تنطلق ٨ مايو القادم.

وشدد على مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم بالالتزام بكافة القرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لانتظام سير الامتحانات.