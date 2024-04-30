كاتب صحفي كويتي: البيان الختامي لزيارة الأمير مشعل الأحمد لمصر كان شا

كاتب صحفي كويتي: البيان الختامي لزيارة الأمير مشعل الأحمد لمصر كان شاملا

أكد الكاتب الصحفي الكويتي أحمد إسماعيل البهبهاني، رئيس تحرير جريدة الخليج الكويتية، أن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الصباح شهدت حفاوة الاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي والمصريين.

علاقات تاريخية بين مصر والكويت

ونوه «البهبهاني» خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، بأن هناك مواقف تاريخية بين مصر والكويت، بدأت بفترة بداية العلاقات التجارية في القرن الـ19، مشددًا على أنه في فترة تحرير الكويت كان هناك دعم كبير من الدولة المصرية وموقف مصر كان مشرفا مع الكويت ووصل أول سفير مصري للكويت 1961، وهناك الكثير من الزيارات التعليمية والثقافية من مصر كان لها دور كبير في الكويت، وأساتذة من مصر ساعدوا في النهضة التعليمية في الكويت.

الشعب الكويتي لا ينسى دور مصر

وشدد على أن الشعب الكويتي لا ينسى دور الجيش المصري والمشاركة في حرب تحرير الكويت، مؤكدًا أن هناك رابط دم بين مصر والكويت ومزدج دماء الشهداء من مصر والكويت على الأرضين، مشيرًا إلى أن زيارة أمير الكويت اليوم إلى مصر كانت ناجحة قبل أن تبدأ والبيان الختامي الصادر اليوم كان شاملًا، وهذه العلاقات المصرية المتجذرة والتاريخية والثقافية في كل مناحي الحياة.