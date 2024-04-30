3 أطعمة محظورة على ذوي الأمراض العقلية.. تسبب مضاعفات خطيرة

بالمهدئات والجراحة وجلسات الكهرباء، تقدم أذهاننا تصورات تقليدية للأمراض العقلية وما يترتب عليها من هلاوس سمعية وبصرية تؤثر على الحالة النفسية للمريض، ومع ذلك تعتبر التغذية السليمة من أهم العوامل المساهمة في العلاج، رغم إغفال البعض لأهميتها كجزء من استراتيجية السيطرة على الأمراض العقلية ومضاعفاتها، فمثلما تفرض الأنواع الأخرى من الأمراض نمطاً غذائياً معيناً، ينبغي على ذوي الأمراض العقلية الامتناع عن بعض الأطعمة.

أهمية النظام الغذائي للأمراض العقلية

الكثير من الأسباب تجعل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض العقلية يتعرضون لعدة مشكلات صحية نتيجة سوء اختيار النظام الغذائي أو محدودية الوعي حول الأطعمة المحظورة عليهم، بحسب الدكتور زكي عبدالجليل أخصائي أمراض المخ والأعصاب، الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن بعض الأمراض العقلية مثل الذُهان والتوحد تسبب ردود فعل عصبية تجاه بعض الأطعمة، فهم لا يدركون الطعام بصورته وهيئته الحقيقية، وإنما يتغير مذاقه ورائحته وملمسه، لذلك من الممكن أن تصدر عنهم ردود فعل عنيفة عن رؤية بعض الأطعمة، خاصةً ذات اللون الأبيض مثل الحليب والزبادي.

أطعمة محظورة على ذوي الأمراض العقلية

من أكبر الأزمات التي تواجه المرضى العقليين هو عدم إدراك من حولهم لمدى أهمية الأكل الصحي ودوره في تحسين حالتهم بشكل كبير، فوفقاً لـ«عبدالجليل» يجب على الأهالي المحيطين بأولئك المرضى الحرص على عدم تناولهم للأطعمة التالية:

1. أطعمة تحتوي على نسب دهون عالية

تعمل على زيادة ترسبات الكوليسترول الضار في الدم، بالتالي انسداد الشرايين، وفي بعض الحالات المرضية يكون من الصعب تدارك الأخطار بشكل سريع، فيتعرض المريض للجلطات الدماغية.

2. الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

تسبب المواد الغذائية المحلاة بكمية كبيرة من السكر، التعرض لخطر اضطرابات المزاج خاصةً لمن يعانون من زيادة كهرباء المخ والاكتئاب الشديد.

3. مشروبات الطاقة والكافيين

تحدث تأثيرات سلبية على ذوي الأمراض العقلية الذين يتناولون عادةً أنواعاً من الأدوية والمهدئات تتفاعل بشكل سلبي مع المشروبات المنبهة، مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية، مسببةً اضطرابات في المواد الكيميائية بالدماغ.