بعد انتشار الموت المفاجئ بين الشباب.. عادة يومية تحمي من الجلطات

بعد انتشار الموت المفاجئ بين الشباب خلال الفترة الماضية، تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة، عن أسباب الموت المفاجئ، ونصح بتصرف يومي يحمي من الإصابة بالجلطات المختلفة.

تحدث الدكتور حسام موافي، عن أهمية الاستيقاظ لصلاة الفجر، للحماية من التعرض للجلطات، مضيفًأ: «أهم هرمون في الجسم هو الكورتيزون، وهو بيظهر مع الفجر وبيتزايد حتى العصر، ويبدأ في التراجع حتى يختفي وقت العشاء».

وقال الدكتور حسام موافي خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، إن هناك أسبابا عديدة للموت المفاجئ مثل اختلال كهرباء القلب، إذ يعتبر أشهر أنواع الموت المفاجئ، ومن الممكن أن يتم إنقاذ المصاب به، من خلال إنعاش القلب والتنفس الصناعي.

موافي ينصح بتعلم المواطنين طريقة إنعاش القلب

وأكد «موافي» أنه من الضروري تعليم المواطنين الطريقة الصحيحة لإنعاش القلب، موضحًا أنه يمكن استخدام جهاز الكهرباء الذي يساعد في إنعاش القلب بسهولة.

علاقة الطعام بالموت المفاجئ

وأشار إلى أن الأكل ليس له علاقة بالموت المفاجئ، وبعيد عن توقف عضلة القلب، ولكن له دور في حالة واحدة فقط، وهي اختلال نسب السكر في الدم.