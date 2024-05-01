زيادة استثمارات سيناء إلى 58.8 مليار جنيه.. تعرف على أبرز المقومات الصناعية

استعرض تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أهم الاستثمارات والمقومات الصناعية الضخمة بسيناء ومدن القناة، مشيرًا إلى زيادة إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 10 أضعاف.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنَّ أهم الاستثمارات والمقومات الصناعية الضخمة بسيناء، تأتي كالتالي:

- تصل إلى 58.8 مليار جنيه عام 2023-2024، مقارنة بـ5.9 مليار جنيه عام 2013-2014.

- 377 فرصة استثمارية متوفرة على الخريطة الاستثمارية بمختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018.

- 180 فرصة صناعية.

- افتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.

قروض من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

- قدم جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قروضاً بقيمة 2.4 مليار جنيه حتى فبراير 2024.

- تمويل 56.2 ألف مشروع.

- توفير نحو 97.5 ألف فرصة عمل.

المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية

بالنسبة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» فوفقاً لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فتم

- تقديم قروض بقيمة 930.4 مليون جنيه حتى فبراير 2024.

- تمويل 5951 مشروعاً وفر نحو 43.9 ألف فرصة عمل.

أبرز المشروعات الصناعية الكبرى بسيناء ومدن القناة

- تبلغ تكلفة مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة 403 ملايين جنيه.

- يضم 118 وحدة موجهة للصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج.

- تبلغ تكلفة زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أسمنت العريش من 3.7 مليون طن سنوياً إلى 6.9 مليون طن سنوياً 2.9 مليار جنيه.

- تكلفة إنشاء مجمع الرخام بمنطقة «الجفجافة» بوسط سيناء بلغت 805 ملايين جنيه بطاقة 3 ملايين م2 سنوياً.

- تكلفة مصنع إنتاج الرخام والجرانيت برأس سدر727 مليون جنيه.