3 أغنيات لأيمن بهجت قمر تفوز في استفتاء رولنج ستون

فازت مجموعة من أغنيات المؤلف والشاعر أيمن بهجت قمر في الاستفتاء الذي أجرته مجلة رولنج ستون في القرن الـ21 لاختيار أفضل 50 أغنية عربية.

وقال أيمن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «3 أغاني ونص ليا في أول 15 أغنية من استفتاء القرن لمجلة رولنج ستون على أهم 50 أغنية، شكرا».

وقدم له التهاني بعض الأصدقاء والمحبين ومنهم الفنان أمير صلاح الدين أحد أفراد فرقة بلاك تيما.

الأغنيات الفائزة في الاستفتاء

ومن الأغنيات التي قدمها أيمن بهجت قمر؛ ناري نارين لهشام عباش التي حصدت المركز الرابع، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان رياض الهمشري وتوزيع طارق مدكور.

أغنية بالبنط العريض

كما أن أغنية بالبنط العريض التي قدمها الفنان حسين الجسمي حصدت على المركز الـ 13 في الاستفتاء، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي وتوزيع ومكساج وماستر توما.