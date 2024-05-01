إعلان تفاصيل «رالي الفراعنة الدولي» والبطولة العربية للدراجات النارية بالقاهرة غدا

يقام في الخامسة من مساء غد الخميس، مؤتمر صحفي، في أحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن تفاصيل رالي الفراعنة الدولي في مصر والبطولة العربية للدراجات النارية، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.

انطلاق رالي الفراعنة 2 مايو

وينعقد المؤتمر الصحفي، بتنظيم من الاتحاد المصري للدراجات النارية؛ للكشف عن تفاصيل الرالي الذي يقام في الفترة من 2 مايو حتى 8 من الشهر ذاته تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والوزير المفوض من جامعة الدول العربية الدكتور فيصل غسال، وعددًا من القادة والمنظمين للرالي.

10 دول تشارك في البطولة العربية للدرجات النارية

ومن المقرر أن يشارك في رالي الفراعنة الدولي للدراجات النارية والبطولة العربية للدراجات النارية 10 دول وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، جنوب إفريقيا، تايوان، الجزائر، السعودية، السودان، فلسطين، ليبيا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف والناقل الرسمي للرالي ريسبكت تورز.

ويشارك منتخب مصر بـ 7 لاعبين مصنفين ومرشحين للمنافسة على المراكز الأولى.

من جانبه، أشاد إبراهيم فريد رئيس الاتحاد العربي للدراجات النارية بدعم الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة المصرية، وكذلك دعم وزير الشباب والرياضة وجامعة الدول العربية للبطولة، مؤكدا أن مصر دائما جاهزة لاستضافة أكبر وأهم الأحداث الرياضية سواء على الصعيد القاري أو العالمي.