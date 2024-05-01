توقعات بتراجع أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة.. خبير يوضح الأسباب؟

قدّم بلال شعيب الخبير الاقتصادي، تحليلا شاملا لوضع العملة الأجنبية في مصر، حيث أشار إلى توقعاته بالتراجع المستمر في سعر الدولار خلال الفترات المقبلة، مستندا إلى توافر العملة الأجنبية في خزائن البنك المركزي، واستمرار توافرها في السوق بشكل كبير، ما يُعزز الاستقرار النقدي ويُحسن قيمة الجنيه المصري.

جهود الدولة في دعم الجنيه المصري

وقال شعيب لـ«الوطن»، إنّ جهود الدولة تركز بشكل كبير على زيادة حجم الإنتاج المحلي لدعم الجنيه المصري، موضحا أنّ تعزيز الصادرات وفتح الأسواق الإفريقية وسيلة فعّالة لتحقيق الهدف، حيث يمكن لزيادة الصادرات إلى تلك الأسواق أن تعزز العمالة المصرية وتدعم الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، أكد «شعيب» أهمية توفير التسهيلات والدعم المادي للمصدرين، بهدف زيادة حجم الصادرات إلى دول العالم، وخاصة الأسواق الإفريقية، التي تمثل فرصا استثمارية كبيرة للاقتصاد المصري.

تعزيز الاقتصاد المصري

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنّ تعزيز الاقتصاد المصري يتطلب زيادة حجم الصادرات، وفتح الأسواق الإفريقية لتحقيق الهدف، مشيرا إلى أنّ المشاريع التنموية الحديثة والاتفاقيات الدولية، كمشروع تطوير رأس الحكمة والاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، ساهمت في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق توازنه.

وختم «شعيب» بتأكيد أهمية اتباع السياسات الاقتصادية التي تدعم الإنتاج المحلي وتعزز الصادرات، والاستفادة القصوى من التمويلات الدولية لتحقيق التوازن الاقتصادي.