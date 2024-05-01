محافظ القليوبية يعتمد أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر

اعتمد اليوم، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أول خريطة رقمية لمدينة شبين القناطر التي أعدها فريق مركز معلومات الشبكات الأرضية، في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي والاعتماد على البيانات الرقمية لتعزيز كفاءة وفعالية عمل مختلف الوحدات الإدارية في المحافظة.

مركز معلومات الشبكات الأرضية

وأكد المحافظ خلال اجتماعه اليوم، مع فريق عمل مركز معلومات الشبكات الأرضية لمدينة شبين القناطر، أنّ المحافظة ستستخدم منظومة الخرائط الرقمية لتخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة وتحسين الشبكات الأرضية الموجودة وتحديد مواقع المحطات الجديدة لشبكات الاتصالات والإنترنت، إضافة لرصد مشكلات الشبكات الأرضية وحلها بسرعة وكفاءة وتحسين خدمات الطوارئ من خلال توفير معلومات جغرافية دقيقة لفرق الاستجابة، وينعكس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة.

الخرائط الرقمية بالمدن

وأضاف أنه جاري العمل على عدد من الخرائط الرقمية بمدن بنها وطوخ وشبرا الخيمة والانتهاء منها خلال هذا العام، مؤكدُا أنها عبارة عن نسخ إلكترونية من الخرائط التقليدية، وهي مصممة لاستخدامها على الأجهزة الإلكترونية مثل الحواسب والهواتف الذكية، وتوفر هذه الخرائط معلومات مفصلة من شبكات الطرق والعمران وشبكات المرافق إلى آخره، ويمكن تحديثها بسهولة ويعتمد مسؤول اتخاذ القرار عليها في وضع كل البيانات أمام متخذ القرار، وتساعد في صنع واتخاذ القرار في مختلف المجالات وتحليل مختلف الظواهر بواسطة برنامج GIS، والخروج بنتائج وخرائط ورسومات بشكل دقيق ومنسق مع توفير المجهود والوقت والتكلفة مقارنة بالخرائط الورقية، إضافة إلى زيادة دخل المنشأة من خلال تسويق تلك المنتجات الرقمية.

وجدير بالذكر أن الغرض من انشاء مركز معلومات الشبكات الأرضية هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع شبكات المرافق والقضاء على ظاهرة الحفر العشوائي، ومعاونة الجهاز للجهات في إصلاح وصيانة شبكات المرافق، وذلك بإمدادها بلوحات المرافق والحفاظ على البنية التحتية باعتبارها ثروة قومية .