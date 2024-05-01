خبير: القمة المصرية الكويتية تعزز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمصر أول زيارة رسمية بعد توليه منصبه أميرا للكويت، وعقد جلسة مباحثات موسعة وقمة مع الرئيس السيسي، ما يعزز من الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين البلدين، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

الكويت شريك محوري لمصر في القطاع الاستثماري

وأوضح غراب، أن القمة المصرية الكويتية بحثت أوجه التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاستثمارية والتجارية والزراعية والطاقة والصحة والتعليم والبنية التحتية والسياحة والثقافة، خاصة أن الكويت تعد شريكا محوريا لمصر في القطاع الاستثماري والتجاري وكافة أوجه التعاون الاقتصادي.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم الاستثمارات الكويتية بمصر خاصة بعد ثناء الجانب الكويتي على النهضة التنموية الكبيرة بمصر وتحسين مناخها الاستثماري ونجاحها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بما يحقق مصالح مشتركة للبلدين.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في التعاون المشترك بين مصر والكويت في جميع الأوجه الاقتصادية؛ منها زيادة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وحجم الاستثمارات الكويتية بزيادة عدد الشركات الكويتية العاملة في مصر، خاصة أنه في أكتوبر 2022، زار وفد اقتصادي كويتي كبير مصر برئاسة رئيس غرفة التجارة الصناعية الكويتية وناقش آفاق تعزيز الاستثمارات الكويتية في كافة القطاعات الإنتاجية، ثم تبعه زيارة وفد اقتصادي مصري للكويت ما يسهم في دفع مسيرة التعاون بين الدولتين، خاصة مع وجود مجلس التعاون الكويتي المصري والذي تم إنشاؤه عام 2014 والمكون من رجال القطاع الخاص من البلدين بهدف تسريع التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

3 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت

وتابع أن حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت بلغ 3 مليارات دولار خلال 2023، مقابل 3.4 مليار دولار خلال 2022، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما قدرت الاستثمارات الكويتية بمصر بنحو 15 مليار دولار، مقابل 1.1 مليار دولار استثمارات مصرية بالكويت، ولذا تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر بعد الإمارات والسعودية، والمركز الخامس بقائمة الدول المستثمرة بمصر.

وأوضح أن عدد الشركات الكويتية بمصر بلغ نحو 1337 شركة، وعدد المشروعات المشتركة بين البلدين 1305 مشروعات، وبلغت نسبة الاستثمار الكويتي بالقطاع الصناعي 10.5% والباقي في الزراعة والتجارة، كما وصل عدد الطلاب الكويتيين الدارسين بمصر نحو 23 ألف طالب، ويزور مصر نحو 160 ألف سائح كويتي سنويا وفقا لتقديرات كويتية، كما بلغ عدد المصريين بالكويت نحو 612.7 ألف مصري.