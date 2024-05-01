حملات مكثفة على الأسواق بالتزامن مع احتفالات عيدي القيامة وشم النسيم في قنا

أعلنت محافظة قنا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن ومديريات الخدمات وفتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة قنا ومراكزها، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم، للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة والحفاظ على النظافة العامة .

حملات خلال عيد شم النسيم

ومن جهته، قال محافظ قنا إنه جرى تكليف مديريات التموين والصحة والطب البيطري، بالتنسيق مع مباحث التموين بشن حملات مكثفة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة التي يزداد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات ومعاقبة المخالفين، لافتًا إلى تفعيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية للمدن، وغرفتي عمليات مديريتي الصحة والتموين، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات بشأن فعاليات الاحتفالات.

رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف

وأضاف أنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات الحكومية، والوحدات الصحية والتأكد من توفير الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات، مؤكدا رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف، وتوفير الأدوية على مدار 24 ساعة، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي لتلقى البلاغات.