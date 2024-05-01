محافظ القليوبية: رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيدي القيامة وشم النسيم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال عيدي القيامة المجيد وشم النسيم، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين، وسرعة الانتهاء من تجهيز الحدائق العامة وفتح متحفي الري والطفل، والمتنزهات والأماكن السياحية، وتطوير الميدان الرئيسي لمدينة القناطر الخيرية للقضاء على التكدس المروري.

وكلف مديرية التموين بعمل خطة تستهدف رفع درجة الاستعداد للعاملين بأجهزة الرقابة التموينية والتجارية بالمحافظة، للتأكد من وفرة السلع الرئيسية والمهمة، خاصة الخبز البلدي والأسماك الطازجة والمملحة مع تكثيف حملات مراقبة الاسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة والسلع الغذائية للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين.

ضبط الأسعار وتوافر السلع

وشدد على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء، بضرورة التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر السلع بالأسواق وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين وإزالة الإشغالات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، مع تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لتلقي أي شكاوى أو بلاغات، مع فتح الحدائق والمتنزهات العامة بالمراكز والمدن أبوابها لاستقبال المواطنين.

رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ الخدمة الصحية

ووجه برفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، ووقف الإجازات والراحات بدءاً من اليوم وحتى نهاية الأعياد مع التأكد من توفير الأدوية وأمصال التسمم ومستلزمات الطوارئ وأكياس الدم ومشتقاته بكميات إضافية، وتفعيل دور فرق الانتشار السريع بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة، وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية مع تكثيف الرقابة خاصة على مصانع الأسماك المملحة والمدخنة ومحلات بيعها، مؤكدا ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف مع وجود أطقم الفرق الإسعافية كاملة واستدعاء الأطقم الإضافية وتوفير الأدوية على مدار 24 ساعة ، وكذلك توزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسية.