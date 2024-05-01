«الطرق والكباري» تخصص «خط ساخن» لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري تلقيها شكاوي وبلاغات المواطنين على الخط الساخن رقم 19487، وعلى رقم 01207255273، متاح عليه خدمة «واتساب»، يمكن من خلاله إرسال صور، وفيديوهات المخالفات، والتعديات، وأماكنها، لسرعة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرص وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري على تحقيق الانضباط، وتأمين وسلامة الطرق ومنع التعديات، مثل (إلقاء المخلفات على الطريق - وسرقة العلامات الإرشادية - وفتح مسارات عشوائية وتكسير الفواصل الخرسانية - وسرقة كوابل وأعمدة الإنارة - وسرقة الأسوار المعدنية).