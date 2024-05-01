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الحكومة تسمح للمصريين في الخارج باستقبال تحويلات مبادرة السيارات لمدة شهر

كتب:

أسماء زايد
02:38 م | الأربعاء 01 مايو 2024
اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على طلب وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السماح باستقبال تحويلات مبادرة السيارات لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وتأتي الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الإلكترونية، أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظرا لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن إرادتهم رغم جديتهم.

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