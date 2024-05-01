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متحدث «القبائل العربية» للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا وطنيا في مواجهة الأشرار

كتب:

عمرو هلال
06:02 م | الأربعاء 01 مايو 2024
مصطفى بكري

مصطفى بكري

قال النائب مصطفى بكري، المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، :«نعاهد الرئيس السيسي بأن نبقى على العهد قابضين على الثوابت داعمين لمبادئ جمهوريتنا الجديدة وآفاقه الرحبة وحائط صد في مواجهة الأشرار والمتآمرين وقوة فاعلة على الأرض تقف خلف قيادتنا حفاظًا على الوطن حاضره ومستقبله».

وتابع المتحدث باسم اتحاد القبائل العربية، خلال كلمته في المؤتمر التأسيسي الأول اتحاد القبائل العربية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»،: «دمت لنا قائدًا وطنيًا مدافعًا عن الوطن والأمة مرسخًا لقيم العدالة والإنسانية والوفاء».

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