العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.. خطوات الاستعلام والمستحقون

نص القانون المنظم لعملية صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بضرورة صرف زيادة يتم إضافتها على المعاش الخاص بالأجر المتغير، وذلك للمستحقين للمعاش، بداية من 1 يوليو سنة 2006 بنسبة 80% من العلاوة الخاصة التي لم تضف إلى الراتب الأساسي حتى موعد استحقاق المعاش.

العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والفئات المستحقة لها

هناك 3 فئات مستحقة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وذلك وفقا لما يتقاضونه من معاش، وهي كالتالي:

- الفئة الأولى تشمل أصحاب المعاش الذين يتقاضون أقل من 2000 جنيه.

- الفئة الثانية فهم أصحاب المعاشات الذين تتراوح معاشاتهم ما بين 2000 إلى 3000 جنيه.

- الفئة الثالثة، هم الذين يتقاضون معاشًا من 3000 جنيه فأكثر.

الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وبالنسبة لموعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فيمكن للمواطنين المستحقين للمعاش ولتك العلاوات ممن تنطبق عليهم كافة الشروط، الاستعلام عن موعد صرف العلاوات الخمس من خلال الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من هنـــــا ثم اتباع الخطوات التالية:

- قم بالضغط على أيقونة المستفيدين من العلاوات الخمس.

- بعدها قم بإدخال الرقم القومي في الخانة الموضحة.

- ثم بعدها قم بالضغط على رمز التحقق.

- أخيرا قم بإرسال الطلب لمعرفة ما إذا كنت مستحقًا للعلاوات الخمس أم لا.