الأمطار تضرب 3 دول خليجية وسط تطبيق الدراسة والعمل عن بُعد

ضربت الأمطار وموجة الطقس السيئ 3 دول عربية خليجية وهي سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، خلال الأسبوع الجاري، ما اضطرت بعض الجهات في البلاد تعليق العمل والدراسة فيها حضوريا.

الطقس السيئ على أشراف المدينة المنورة

وأشارت صحيفة «المدينة» السعودية، إلى أن البلاد شهدت سيولا متدفقة كالأنهار في محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة في ظل الأمطار، التي ضربت البلاد وسط طقس متقلب يضرب عدة دول خليجية.

تطبيق الدراسة عن بعد في عدة إمارات بدولة الإمارات

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام) فقد تقرر تفعيل نظام التعليم عن بعد لجميع المدارس الخاصة في إمارة دبي يومي الخميس والجمعة المقبلين، وكذا نفس الأمر في إمارة الشارقة

تعليق الأرصاد العمانية

في الوقت نفسه، حرصت الأرصاد العمانية على نشر خارطة توضيحية للحالة الجوية المتوقعة على سلطنة عُمان من يوم الأربعاء 1 مايو وحتى يوم الجمعة 3 مايو، وسط توقعات بأمطار متفاوتة الغزارة تتراوح بين 20 - 60 ملم.

محافظات ستتأثر في عمان

في الوقت الذي أوضح إخصائي الأرصاد العمانية، أحمد البلوشي في تصريحات صحفية، أن تأثير «أخدود الإكرام» الذي تمر به السلطنة سيبدأ تأثيره غدا الخميس، وستمتد الأمطار إلى محافظات البريمي والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة والداخلية ومسقط حتى فترة الظهيرة ومناطق من محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى في فترة المساء.