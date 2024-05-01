عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل

قال الدكتور خالد عبد العال، عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، إن العمل في الإسلام واجب شرعي وفريضة ويكفي أن الإتقان صفة من صفات الله تبارك وتعالى، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ».

وأوضح عميد كلية أصول الدين بالمنوفية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأربعاء: «معنى إتقان العمل يعني إنجازه وتجويده وتنفيذه في الوقت المطلوب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أن الله يحب كل من يتقن عمله، سواء كان دنياويًا أو دينيًا».

وأضاف: «حديث النبي لم يحدد نوع العمل سواء دنياويًا أو دينيًا، فلما مر سيدنا النبي على جنازة سأل من يقوم بالجنازة هل جملته واحسنته، فهذا الفعل لا يضر الميت ولا ينفعه لكن الله يحب اتقان العمل، والإسلام دين العمل والله ذكره كثيرة في القران فالمؤمن لا يجب أن يكون عاطلا وعليه الاجتهاد والعمل».