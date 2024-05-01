تأسس منذ 72 سنة.. حكاية مصنع مصري للجلود وصل للعالمية

عرض برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، تقريرًا تليفزيونيًا عن مصنع «بابل للجلود» وهو مصنع مصري وصل للعالمية، ويصل عمره إلى حوالي 7 عقود، وتحول إلى شاهد على جودة الحرفية المصرية.

قال التقرير إنه منذ 72 سنة تأسس المصنع بقرار منافسة أشهر الماركات العالمية، والآن مصنع بابل المصري هو أقدم وأعرق مصنع لتصنيع الأحذية يدويًا بمصر والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن جودة المنتج أجبرت أشهر الجرائد والمجلات العالمية أن تتحدث عنه، بداية من تايمز الأمريكية وحتى النيوز ويك، وأكدت أن جودة منتجات المصنع فريدة من نوعها.

تأسيس مصنع أحذية بابل

وتابع أمين عبدالتواب، نجل مؤسس المصنع: «والدي مؤسس مصنع أحذية بابل، وتأسس من 1952، وبدأ والدي العمل كصانع أحذية 1936، وكان يقوم بتصنيع أحذية للجنسين، والتصنيع منذ البداية بإستخدام الجلود الطبيعية، وهذا كمحاولة لمنافسة المنتجات الأجنبية».

ونوه إلى أنه كان هناك زبائن للمصنع من نجوم الوسط الفني القدامى مثل محمود المليجي ومديحة يسري وسهير البابلي، كانوا يقومون باختيار تفصيل موديلات معينة ويقوم المصنع من بعد ذلك بالعمل على موديلاتهم، وإنتاج نماذج أخرى منها.