فيديو مثير لركاب أتراك داخل «أتوبيس» اخترقته الفيضانات.. ماذا فعلوا؟

مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مشهدا غريبا يحدث داخل أتوبيس نقل في تركيا، إذ اخترقت مياه الفيضانات الركاب داخل الحافلة، وجعلتهم عالقين وسطها بطريقة مثيرة.

وظهر في المقطع المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة الركاب الخروج من الأتوبيس، وسط عجز كبار السن عن الحركة جالسين على المقاعد، حتى يتمكن أحدًا من السلطات إنقاذهم.

تلك الواقعة حدثت بعد الفيضانات التي شهدتها العاصمة التركية أنقرة، والتي تسببت في عدة أضرار مادية بمناطق مختلفة، مثل ما ظهر في المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل، إذ أغرقت الشوارع بعد هطول أمطار رعدية كثيفة أحدثت سيول.

ويتوقع خبراء الأرصاد استمرار الأمطار في الهطول خلال الساعات القادمة، بعدما تسببت الفيضانات في تعطيل حركة النقل في عدد من الخطوط، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي وتوقف مترو أنقرة.

Heavy rain causing floods in the capital #Ankara, with a public bus getting involved. pic.twitter.com/BY0IKfKJLf