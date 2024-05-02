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2.6 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام في دور العرض.. وعلي ربيع يتراجع للمركز الأخير

كتب:

هبة أمين
11:33 ص | الخميس 02 مايو 2024
أحمد السقا بطل فيلم السرب

أحمد السقا بطل فيلم السرب

حققت إيرادات الأفلام المعروضة حاليًا بالسينما عن يوم أمس الأربعاء نحو مليوني و656 ألف و521 جنيه، والتي تصدرها فيلم السرب بطولة أحمد السقا والذي حقق في أول يوم عرض مليون و603 آلالف و934 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجرى سحب فيلم الحريفة من السينما وذلك بعد 17 أسبوع عرض بحصيلة إيرادات تقدر بـ74 ملايين و341 ألفا و679 جنيها، كما حقق فيلم أسود ملون بطولة بيومي فؤاد إيرادات صفر أمس الأربعاء ومن ثم أصبح مهددًا بالسحب من دور العرض.

أفلام في المركزين الثاني والثالث

وجاء فيلم شقو بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني وأمينة خليل في المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق أمس 531 ألفا و611 جنيها، وفي المركز الثالث جاء فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد بإيرادات 456 ألفا و52 جنيها.

فيلم على الماشي يحتل المركز الأخير

وتذيل فيلم عالماشي قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، حيث حقق 64 ألف و924 جنيه، بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، محمد رضوان، عبدالله مشرف.

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بقلم هبة أمين