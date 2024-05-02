مختص في الاقتصاد: الدولة تسعى لتنمية مستدامة تشمل كل المصريين

قال أحمد يعقوب، كاتب صحفي متخصص في شؤون الاقتصاد، إنّ الدولة المصرية لديها رؤية مهمة بإحداث تنمية مستدامة تشمل كل المصريين بمختلف قطاع المجتمع وشرائح العمالة المصرية داخل قطاعات الاقتصاد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنّ معدلات البطالة انخفضت من 13% إلى نحو 7% على مدار 10 سنوات.

انخفاض معدلات البطالة

وأضاف «يعقوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» تقديم الإعلاميين يارا مجدي وباسم طبانة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن انخفاض معدلات البطالة بالنسب سالفة الذكر محل إشادة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، موضحا أنّ هناك إشادات دولية داعمة لكل الإجراءات الخاصة بخفض معدلات البطالة وزيادة فرص العمل فضلا عن الإجراءات الداعمة لبرامج الحماية الاجتماعية.

أهمية تقارير المؤسسات الدولية

وتابع بأنّ تقارير المؤسسات الدولية محل دراسة وتقدير من مجتمع الأعمال والمستثمرين الدوليين، وبالتالي هذا ما يشجعهم على ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات الجديدة في الاقتصاد المصري.