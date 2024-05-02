بقيمة 2.5 مليار جنيه.. معلومات عن أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر

شهدت احتفالية عيد العمال، التي أقيمت اليوم الخميس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الإعلان عن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص.

صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، 5 معلومات عن صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر في مصر بعد إطلاقه اليوم باحتفالية عيد العمال.

5 معلومات عن صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر

1- أول صندوق استثمار صناعي متخصص.

2- استثمارات الصندوق في جميع القطاعات الصناعية.

3- طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 إلى 7 سنوات.

4- تتولي مبادرة ابدأ إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية.

5- الهدف من إطلاق الصندوق تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.

مبادرة ابدأ تنفذ 23 مشروع منذ انطلاقها

وقامت مبادرة ابدأ، منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، ببحث 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار.