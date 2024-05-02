رئيس مصنع نوفا: وفرنا 300 فرصة عمل.. وسنخصص 30% من إنتاجنا للتصدير

قال الدكتور مهندس أحمد كمال معوض، رئيس مجلس إدارة شركة نوفا للتنمية الصناعية، إن نسبة تشغيل بلغت 100% في مصنع نوفا، مشيرًا إلى أنه مصنع مخصص لمكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي الفترة الماضية تعاقد مع شركات عالمية أمريكية وأوروبية وأسيوية متخصصة في إنتاج مكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف كمال، في كلمته باحتفالية عيد العمال، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «أصبحنا قادرين على إنتاج هذه المكونات محليا بترخيص هذه الشركات، ومن هذه المكونات الفلاتر وأنظمة التهوية المتخصصة».

وتابع: «بلغت التكلفة الاستثمارية لإنشاء المصنع 800 مليون جنيه مصري ويوفر 300 فرصة عمل، وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 طنًا شهريًا من المكونات المصنعة من الستيلس، والمصنع أصبح قادرًا على سد احتياجات السوق المحلي من هذه المكونات، ومن المستهدف أن نخصص 30% من إنتاجنا للتصدير الخارجي حتى نوفر النقد الأجنبي للبلاد».