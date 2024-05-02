عضو بـ«النواب»: توجيهات الرئيس برفع حد طوارئ العمل يؤكد اهتمامه بالعمال

قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ للعمال يعكس حرصه على دعم العمال وحماية حقوقهم، والتوجيه الدائم بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لهم.

احتفالية عيد العمال اليوم

وأكد البرعي، الذي شارك في احتفالية عيد العمال اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ عيد العمال تحل ذكراه تزامنا مع ما تشهده مصر من بناء وتنمية وتعمير وإنجازات ضخمة في كل المجالات، مشيدًا بدعم الرئيس السيسي للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواق جديدة لها، إضافة إلى دعم الصناعات الوطنية، من بينها مصانع الغزل والنسيج بقيمة ملياري جنيه.

وأشاد البرعي بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير القوي العاملة حسن شحاتة من أجل توفير آلاف في العمل، المواطنين وحرصه علي حقوق العمالة المصرية بالداخل والخارج للتيسير على المواطنين الراغبين في العمل، مشيدا بجهود الدكتور محمد النحاس مدير الاتصال السياسي بالوزارة، والذي كلفه الوزير بحل مشكلات العمال التي تصل إلي أعضاء مجلس النواب حيث يبذل مجهودات كبيرة باعتباره حلقة الوصل بين الوزارة والنواب

وأشار البرعي إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدا لإصداره، سيساهم في حل العديد من المشكلات التي تواجه العمال.