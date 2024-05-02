إطلاق المرحلة الثانية من مسابقة النوابغ للقرآن الكريم في جنوب سيناء 25 يوليو

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا لمناقشة مزيد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء

وخلال الاجتماع هنأ محمد مختار جمعة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالنجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى، والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 أبريل 2024.

واتفق وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن المسابقة زيارة لجبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة.

التعاون المشترك في إحلال وتجديد عدد من المساجد بجنوب سيناء

من جانب آخر، ناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء، التعاون المشترك في إحلال وتجديد عدد من المساجد بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم عرض مخطط إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة الطور، وجار إنهاء إجراءات العمل به.

حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ لشئون التخطيط والمتابعة، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشؤون الدينية، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، ومحمد القاضي المخرج بالتلفزيون المصري.