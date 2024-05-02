«الصحفيين» تدعو النقباء وأعضاء مجالسها السابقين تحضيرا للمؤتمر العام السادس الثلاثاء

دعا خالد البلشى نقيب الصحفيين، النقباء والزملاء أعضاء مجالس نقابة الصحفيين السابقين، والزملاء الراغبين في حضور الاجتماع التحضيري للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، يوم الثلاثاء المقبل.

أوضاع المهنة

كان مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، قرر تأجيل عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين إلى شهر يونيو ليأتي متواكبًا مع الاحتفال بيوم الصحفي.

ويناقش المؤتمر أوضاع المهنة، ومستقبلها من خلال 3 محاور رئيسية: الأول يتعلق بالتحديات، التي تواجه الصحافة الورقية والإلكترونية ومستقبلها، الثاني يختص بالأوضاع الاقتصادية للصحافة والصحفيين، وكيفية الخروج من المأزق الحالى، والثالث يهتم بالتشريعات والحريات، وكيفية تطوير البيئة التشريعية بما يضمن تحرير الصحافة من كل القيود.

نقابة الصحفيين

كانت النقابة دعت خلال الفترة الماضية الزملاء المشاركين لحضور الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، وكذلك الزملاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، للاجتماع الذي استعرض خلاله فكرة المؤتمر السادس وأهميته.