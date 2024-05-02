«التضامن»: تخرج الدفعة الثالثة ببرنامج سفراء الوعي التكنولوجي المجاني

تخرجت الدفعة الثالثة من برنامج سفراء الوعي التكنولوجي البرنامج المجاني الأكبر والأقوى، بحضور خبراء تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والمحاضرين بالبرنامج والإعلاميين والصحفيين وبحضور الفنان محمد رياض ولفيف من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن التكنولوجي.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي

أقيم حفل التخرج أمس بالقاعة الجديدة بالمركز القومي للبحوث بالدقى بحضور لفيف من قيادات مؤسسة القادة والمركز القومي للبحوث والجهات الشريكة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفبن القباج ومؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية والجهات الشريكة.

يهدف برنامج «سفراء الوعي التكنولوجي» إلى تحقيق رؤية مصر الرقمية 2030 إعداد خريجين قادرين على استخدام التطبيقات والبرامج بشكل آمن والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات والأمن الرقمي لبناء مجتمع رقمي آمن.

رؤية مصر الرقمية

الجدير بالذكر أن البرنامج يقدم مجانا برئاسة الدكتور محمد محسن رمضان مستشار الهيئة العليا لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني بمؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.