مميزات إصدار تراخيص بنوك رقمية في مصر.. تحارب الاقتصاد غير الرسمي

شهدت المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها، بلغت 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه في 2023 من خلال تطبيق إنستا باي وقنوات البنك الإلكترونية، فيما وصل عدد مستخدمي الخدمة ما يزيد على 6.5 مليون عميل.

يأتي ذلك في ظل تزايد حجم التعاملات الإلكترونية بالسوق المصرية الذي ارتفع إلى أكثر من 7 تريليون جنيه في 2023، مقابل 4.2 تريليون جنيه في 2020، كما أن عدد نقاط البيع الإلكترونية في مصر بلغ نحو 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، كما تخطت ماكينات الصراف الآلي 19 ألف ماكينة.

المدفوعات الإلكترونية

كما أن هناك زياده كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، التي تزايد أعدادها حيث بلغت أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية قفزت من شركتين خلال عام 2014؛ لتصل إلى 112 شركة خلال الوقت الراهن وهناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة اعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة، حيث بلغت أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية.

وتوجه البنك المركزي المصري إلى طرح رخصة البنوك الرقمية بالسوق المصرية خلال الأسابيع القليلة المقبلة لـ5 بنوك وهي بنك مصر و4 بنوك أخرى عربية وخاصة، وبالتالي تكون مصر ثالث دولة عربية لديها بنوك رقمية لتقدم معظم أو كل خدماتها عن طريق شبكة الإنترنت، وليس لها مقر رئيسي وفروع، وتعامل الجمهور مع موظفي البنك وجها لوجه، والحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك الرقمية التي ستقتصر خدماتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد هو 2 مليار جنيه.

ذكر الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وتوجه الدولة للشمول المالي وتقليل التعامل النقدي وسداد كافة المستحقات عن طريق الدفع الإلكتروني مما يكون له أثر إيجابي في محاربة الاقتصاد غير الرسمي والتوسع في الشمول المالي وزيادة المتعاملين مع البنوك وتطوير الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

وتابع: من مزايا البنوك الرقمية سهولة وصول الخدمات المصرفية البنكية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية في أطراف الدولة والمحافظات البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى مما يحقق أهداف ما يعرف بالشمول المالي.

المميزات الأخرى للبنوك الرقمية

1- خفض تكاليف إنشاء وإدارة البنوك التقليدية.

2- الاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن أو ضمانات مادية.

يذكر أن قيام البنك المركزي منح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر تحت مسمى «وان بنك» سيشجع باقي البنوك العاملة في مصر وعددها 39 بنكا التوجه نحو الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي مما يساعد على تطوير البنية التحتية المالية وجعلها أكثر سهولة وأمان.