أسعار الفراخ البيضاء تتراجع 4 جنيهات في الكيلو

سجلت أسعار الفراخ البيضاء تراجعًا بقيمة 4 جنيهات في الكيلو، بلغت نحو 84 جنيهًا للمستهلك، اليوم، مقارنة بأسعار أمس 88 جنيهًا، بعد حملات المقاطعة التي توسعت وشملت مقاطعة البيض أيضًا، وذلك وفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

«الوطن» تنشر أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن والأسواق والمحلات، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من جانب بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن، نحو 74 جنيهًا للكيلو في أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن للمستهلك بسعر 84 جنيهًا للكيلو، ويختلف السعر من مكان إلى لآخر، إذ تضاف أسعار النقل وغيرها.

سعر الفراخ البلدي اليوم

سجل سعر الكيلو الفراخ البلدي ما بين 115 و120 جنيهًا للمستهلك.

سجل سعر البانيه ما بين 195 جنيهًا للكيلو

سعر كيلو الأوراك اليوم

سجل سعر صدور الدجاج ما بين 122 و125 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 110 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 115 و120 جنيهًا.

بلغ سعر الأرانب نحو 110 جنيهات للكيلو.

سعر البط المجمد 120 جنيهًا للكيلو.

جاء سعر جوز الحمام بنحو 130 جنيهًا.