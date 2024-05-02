رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الغانم»: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية

كتب:

منتصر سليمان
11:55 م | الخميس 02 مايو 2024
السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة

السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة

أشاد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، بالإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال العقد الماضي، قائلا إن مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية، ما جعلها أرضا خصبة لجذب الاستثمارات، والكويت دولة مستثمرة وموجودة في السوق المصري، وهذا يعطي دفعة لقفزات أخرى لاستثماراتها في مصر.

وأضاف «صقر» في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اهتماما في السنوات الماضية بالمستثمر الكويتي، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالتوجه للسوق المصري.

ولفت إلى أن السوق المصري بكل ما تعنيه الكلمة، سوق واعد، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في البنية القانونية الاقتصادية في مصر، وكل هذه توجيهات الرئيس السيسي.

اقرأ المزيد:

سفير الكويت بالقاهرة: مصر دولة محورية وتبذل جهودا جبارة في دعم الأشقاء الفلسطينيين

سفير الكويت بالقاهرة: الزيارة الأخيرة للأمير ستعطي دفعة للعلاقات الثنائية بين البلدين

سفير الكويت بالقاهرة: رؤانا متطابقة مع مصر تجاه الأزمات والأحداث الإقليمية والدولية

سفير الكويت بالقاهرة: مصر الأم الكبرى للدول العربية.. وعلاقتنا بها طويلة وممتدة

سفير الكويت بالقاهرة: زيارة الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر اكتسبت أهمية خاصة

متخفية في الحجاب والكمامة.. شيرين عبد الوهاب تصل مطار الكويت لإحياء حفلها (صور)
بقلم منتصر سليمان