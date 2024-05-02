«الغانم»: مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية

أشاد السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، بالإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في مصر خلال العقد الماضي، قائلا إن مصر شهدت قفزة كبيرة في الإصلاحات والقوانين الاقتصادية والبنية التحتية، ما جعلها أرضا خصبة لجذب الاستثمارات، والكويت دولة مستثمرة وموجودة في السوق المصري، وهذا يعطي دفعة لقفزات أخرى لاستثماراتها في مصر.

وأضاف «صقر» في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك اهتماما في السنوات الماضية بالمستثمر الكويتي، سواء بالقطاع الخاص أو العام، بالتوجه للسوق المصري.

ولفت إلى أن السوق المصري بكل ما تعنيه الكلمة، سوق واعد، خاصة بعد الإصلاحات الأخيرة التي حدثت في البنية القانونية الاقتصادية في مصر، وكل هذه توجيهات الرئيس السيسي.