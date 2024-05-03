في ذكرى وفاتها.. 5 فنانات جسدن دور شجرة الدر بالدراما والسينما

يوافق اليوم الجمعة ذكرى وفاة شجرة الدر أو «شجر الدر» أو «عصمة الدين أم خليل» كما يحب البعض أن يلقبها، وهي واحدة من السيدات اللواتي حكمنّ مصر، كما أنها المرأة الوحيدة التي تمكنت من اعتلاء عرش مصر وتولي حكمها بداية من الفتح الإسلامي وحتى الآن؛ ونتيجة للدور الكبير الذي لعبته شجرة الدر في حفظ استقرار مصر، والذي سجله التاريخ بوضوح، كان لها حضورًا بارزًا في الدراما المصرية والعربية من خلال تقديم عدة أعمال فنية تناولت قصتها أو أشارت إلى دورها بعد وفاة زوجها الصالح أيوب وابنها «خليل».

5 فنانات جسدنّ دور شجرة الدر

وتزامنًا مع حلول ذكرى وفاة شجرة الدر (3 مايو 1257)، يمكن الإشارة إلى عدة فنانات جسدنّ دورها في الدراما المصرية والعربية، وفقًا لِما ذكره موقع «سينما كوم».

سميحة أيوب في مسلسل «الكتابة على لحم يحترق»

من أبرز الفنانات اللواتي جسدنّ دور شجرة الدر في الدراما المصرية هي الفنانة سميحة أيوب، في مسلسل «الكتابة على لحم يحترق»، الذي عُرض عام 1983، ودارت أحداثه في إطار تاريخي، إذ سرد المسلسل وقائع الغزوات المغولية والصليبية على الوطن العربي، وتناول الصراعات السياسية والعسكرية والاجتماعية التي كانت تدور في تلك الفترة.

وكان مسلسل «الكتابة على لحم يحترق» من إخراج عباس أرناؤوط، تأليف محفوظ عبدالرحمن، وإلى جانب الفنانة سميحة أيوب التي جسدت دور شجرة الدر، فقد شارك في المسلسل عدة فنانين بارزين، منهم عبدالله غيث، محسنة توفيق، أمينة رزق، حمدي غيث، وإنعام الجريتلي.

نضال الأشقر في مسلسل «شجرة الدر»

جسدت الفنانة اللبنانية نضال الأشقر دور شجرة الدر في مسلسل «شجرة الدر»، وهو مسلسل إماراتي درامي تاريخي تناول السيرة الذاتية لشجرة الدر، والتي اعتلت عرش مصر لمدة 80 يومًا بعد وفاة السلطان الصالح أيوب، وما جرى لها في كواليس الحكم والحياة الشخصية.

وكان مسلسل «شجرة الدر» من إخراج صلاح أبو هنود، تأليف وليد سيف، وشارك به عدة فنانين بارزين منهم نضال الأشقر، محمد حسن الجندي، أحمد مرعي، أديب قدورة، وعماد فريد.

تحية كاريوكا في فيلم «وا.. إسلاماه»

وجسدت أيضًا الفنانة تحية كاريوكا دور شجرة الدر في فيلم «وا.. إسلاماه»، الذي عُرض عام 1961، وروى قصة سيف الدين قطز (محمود) منذ غزو التتار لبلاده وهروبه وابنة خاله جهاد مع الخادم سلامة وبيعهما بسوق الرقيق لإنقاذهما من مطاردة التتار حتى أصبح جنديًا عند عز الدين أيبك والتقائه بجهاد ووصوله لحكم مصر ومحاربته التتار وإنتصاره الساحق عليهم.

سوزان نجم الدين في مسلسل «الظاهر بيبرس»

الفنانة السورية سوزان نجم الدين من الفنانات العربيات اللواتي جسدنّ دور شجرة الدر، من خلال مسلسل «الظاهر بيبرس»، الذي عُرض عام 2005، وتناول حياة وإنجازات الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام ورحلته من عبد لدى الأمير علاء الدين البندقداري إلى أن أصبح سلطانًا لمصر والشام.

نوال أبو الفتوح في مسلسل «الفرسان»

وجسدت أيضًا الفنانة المصرية نوال أبو الفتوح دور شجرة الدر، في مسلسل «الفرسان» الذي عُرض عام 1995، ودرات أحداثه في سياق تاريخي لتتناول قصة محمود بن ممدود الذي عرف باسم (سيف الدين قطز) منذ طفولته البائسة وفراقه عن بقية أفراد أسرته، وعن محبوبته (هند)، وحتى دخوله في سلك المماليك، ومشاركته في حرب ضد المغول.

جدير بالذكر أن شجرة الدر لعبت دورًا تاريخيًا كبيرًا في الحفاظ على استقرار عرش مصر، إذ أخفت خبر وفاة زوجها الصالح أيوب بعدما وافته المنية في أثناء مقاومة البلاد للغزو الصليبى بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، حتى لا تتأثر معنويات الجيوش.