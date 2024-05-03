 ظاهرة جوية لم تحدث منذ سنوات تضرب «وادي حورة» بمكة المكرمة.. تحذيرات للمواطنين

بينما كان الجميع يؤدي صلاة الاستسقاء بالمسجد الحرام قبل نحو 20 يوما، تضرعا إلى الله لنزول الغيث أو المطر لتخفيف شدة الموجة الحارة التي تضرب مكة المكرمة وبعض مناطق السعودية، شهدت بعض مناطق مكة خلال الساعات الماضية ظاهرة جوية خطيرة، إذ ضربت السيول الشديدة بعض مناطقها بينها منطقة وادي حورة الذي يقع في قلب منطقة مكة.

سيول قوية تضرب مكة المكرمة

مقاطع فيديو متعددة نشرها مغردون على موقع التدوينات القصيرة «إكس»، خلال الساعات الماضية، تعكس قوة الطبيعة وجمالها المخيف، إذ تظهر الفيديوهات المنتشرة تحولاً ملحوظًا بعد الأمطار الرعدية، كما أظهرت السيول وهي تجرف كل ما يقف في طريقها، محولة الوادي إلى مسار مائي ضخم.



خطر الاقتراب من السيل

شوفوا قوة وارتفاع السيل

يقولون ارتفاع السيل 7 متر

وادي حوره شمال شرق #مكة_المكرمة#اخدود_الإكرام#منخفض_الإكرام pic.twitter.com/LVrW0lpmdE — #فريق_طقس_المملكة (@saudiweathergr) May 2, 2024

المغردون عبر موقع «إكس»، قالوا إن هذه الظاهرة لم تحدث في مكة المكرمة ولا أي مكان في السعودية منذ عشرات السنوات، إذ بلغت شدة السيول ما يعادل 7 أمطار، ما اضطر السلطات السعودية إلى نشر تصويرا جويا يظهر حجم السيول التي ضربت وادي حورة بمكة المكرمة، وسط إطلاق تحذيرات للمواطنين.

نصائح للتعامل مع السيول في مكة

جريان السيول خلف صورًا تبعث على الدهشة والإعجاب، وهو ما تفاعل معه المئات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة لحظة ظهور أحد المواطنين وهو يحاول لمس مياه السيول بمنطقة وادي حورة في مكة المكرمة، قبل أن تجرف النخل وأحد الكباري.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، بعض الإرشادات للتعامل مع جريان السيول، وتضمنت ضرورة متابعة الأخبار ووسائل الإعلام المختلفة والنشرات الجوية، عدم الخروج للتنزه أو القيام برحلات برية، الابتعاد عن بطون الأودية أو أطرافها أو بالقرب من السدود.

شاهد كيف يقتلع السيل النخل وادي حورة شمال شرق #مكه_المكرمة pic.twitter.com/3Al3nNNhP8 — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) May 2, 2024

ومن بين النصائح: ضرورة الاحتفاظ بالهدوء، وتجهيز مكان في المنزل لنقل أفراد الأسرة إليه، وفصل التيار الكهربائي عن المنزل، استخدام أكياس الرمل لوضعها أمام الأبواب ومداخل المنزل لمنع دخول مياه السيول، عدم الاقتراب من التمديدات أو الأجهزة الكهربائية المبللة أو أعمدة الإنارة، الابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه ومجاري السيول والأودية، ضرورة الاحتفاظ بمخزون مناسب من المواد التموينية والمياه النظيفة ومواد الإسعافات الأولية.