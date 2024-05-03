الفرص المتاحة للخريجين من مدارس فريش للتكنولوجيا التطبيقية

توجد العديد من المزايا عند الالتحاق بالمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومنها مدرسة فريش الدولية والتي تدرس للطلاب بها تصنيع وصيانة اسطمبات ليكون قادرا عند التخرج على تصنيع وصيانة الاسطمبات حسب المواصفات المطلوبة، ويدير عمليات الاختبار على الاسطمبات وتطبيق إجراءات وتعليمات السلامة.

وتكون مدة الدراسة 3 سنوات دراسية، وفيما يلي نعرض أبرز الفرص المتاحة للخريجين من مدارس فريش للتكنولوجية التطبيقية للعمل بعد التخرج، وفقا لما كشفته وزارة التربية والتعليم.

الفرص المتاحة للخريجين من مدارس فريش

- العمل في مصانع تصنيع الاسطمبات.

- العمل في مصانع صيانة الاسطمبات.

- العمل كفني حر تصنيع وصيانة الاسطمبات.

- تتيح المدرسة للطالب بعد التخرج استكمال دراسته في المعاهد أو الكليات المتخصصة.

شروط القبول بمدرسة فريش

- أن يكون المتقدم للالتحاق بمدارس فريش للتكنولوجيا التطبيقية حاصل على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- أن يجتاز الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة اختبارات القبول «لغة إنجليزية - رياضيات - لغة عربية».

- اجتياز المقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية.