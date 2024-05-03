«النقل» تنشر الصور النهائية للتشطيبات الداخلية لمحطة مترو وادي النيل

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، لمحطة وادى النيل ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C» الذي يجري تشغيله تجريبيًا دون ركاب حاليًا.

وتضمن الصور، أعمال التشغيل التجريبي للمترو دون ركاب، والتشطيبات النهائية بالمحطة بداية من منسوب الشارع والتذاكر والرصيف، إذ انتهت وزارة النقل، من تركيب «شاشات ذكية» على أرصفة المحطة لتعريف الركاب مسار المترو، وكذلك تحديد الاتجاهات بالتفصيل، فضلاً عن تخصيص عدد من المقاعد على جانبي الرصيف لخدمة الركاب في أثناء وقت الانتظار.

زمن التقاطر

كما تضمنت الصور، أوقات التقاطر، إذ يصل القطار رقم 257 إلى محطة جامعة القاهرة بعد 4 دقائق، والقطار رقم 261 بعد 15 دقيقة والقطار رقم 265 بعد 26 دقيقة، كما انتهت الهيئة القومية للأنفاق، من تركيب ماكينات التذاكر بالمحطة، وتحديد الاتجاهات بالتفصيل سواء إلى محور روض الفرج أو إلى الرصيف أو إلى جامعة القاهرة، أو الخروج.

وركبت الهيئة، 2 ماكينة TVM لشراء التذاكر إلكترونيًا، إلى جانب تركيب بانرات تحمل مسار المترو للخط الأول والثاني والثالث، فضلاً عن ماكينات العبرو الإلكترونية من بوابات الدخول والخروج.

محطة جامعة القاهرة

يبلغ طول هذا الجزء 7.1 كيلومتر ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور وتشمل 5 محطات «3 محطات نفقية ومحطتي بولاق وجامعة القاهرة» وهما محطتان علويتان.