أحدث صور لمحطة بولاق الدكرور بالخط الثالث للمترو.. ماكينات إلكترونية للتذاكر

تحت عنوان «اتفرج وشوف جمال بلدك»، نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لمحطة بولاق الدكرور ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو C3، الذي يجري تشغيله تجريبيًا دون ركاب حاليًا ومن المقرر افتتاحها رسمياً قريباً.

تفاصيل المحطة من الداخل

انتهت الهيئة القومية للأنفاق، من أعمال إنشاء المحطة بالكامل، سواء الأعمال الإنشائية أو التشطيبات النهائية، والأعمال الكهربائية والميكانيكية والاتصالات، واختبار شبكات الأنظمة، ويجري الآن التشغيل التجريبي اليومي دون ركاب، للوقوف على مدى كفاءة عمل الأنظمة والتدخل لحل أي مشكلات في عملية التشغيل.

محطات الخط الثالث

عملت الهيئة على تجهيز المحطة بكافة الإمكانيات التي تخدم الركاب، إذ ركبت ماكينات TVM لشراء التذاكر إلكترونياً بعدد 2 ماكينة، وركبت عددا من ماكينات مرور التذاكر، التي تُشبه الماكينات الموجودة بمحطات الخط الثالث للمترو الأخرى.

وانتهت الهيئة من تجهيز منسوب الرصيف بكل العلامات الإرشادية التي تساعد الركاب في أثناء رحلتهم، أولها تركيب «بانرات» تحمل اسم المحطة باللغتين العربية والإنجليزية، وتجهيز مقاعد لخدمة الركاب، فضلاً عن تحديد أماكن مُعينة بالرصيف لانتظار الركاب من السيدات أمام العربات المخصصة لهم، وتحديد اتجاه القطار وزمن التقاطر، بجانب تركيب لوحة تشمل الدليل الكامل للخط الثالث للمترو.

وجهزت الهيئة القومية للأنفاق، المحطة من الداخل لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، إذ ركبت مصاعد كهربائية وسلالام تعمل بالكهرباء، وكل ذلك بأيادٍ مصرية خالصة ووفق المواصفات والمعايير العالمية.