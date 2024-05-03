«كتلة الحوار» توجه التحية للصحفيين الفلسطينيين في اليوم العالمي للصحافة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يواكب 3 مايو من كل عام، نظمت كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل مؤسس، ورئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، وبحضور النائب نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين والمنظمات البحثية والحقوقية المعنية بحرية الصحافة والأعلام.

وقال الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إنّ كتلة الحوار من اسمها تسعى لتعزيز ثقافة الحوار والاتفاق على آلية عمل، وبالطبع قضية الصحافة والحريات من القضايا الهامة والمطروحة داخل كتلة الحوار، موضحًا أنّ هذا الملف ستعمل عليه الكتلة خلال الفترة القادمة، وأن العام المقبل سنحتفل بتحقيق مكتسبات في اليوم العالمي لحرية الصحافة.

أكثر من 120 شهيدًا من الزملاء الصحفيين في غزة

ومن جانبه، وجّه الكاتب الصحفي حازم الملاح عضو مجلس أمناء كتلة الحوار التحية للصحفيين الفلسطينيين، الذين يعملون في ظل ظروف حرب إبادة جماعية من قبل دول الاحتلال، وأن هناك أكثر من 120 شهيدًا من الزملاء الصحفيين وأكثر من 100 أسير، مطالبًا المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، بضرورة الضغط للإفراج عن الصحفيين الفلسطينيين داخل سجون دولة الاحتلال.

وأكد «الملاح» أنّ الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة ضرورة للحديث عن حرية الرأي والتعبير، والتحديات التي تواجه عمل الصحفيين والصحافة بشكل عام.

وأشار إلى أهمية تعديل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر برقم 180 لعام 2018، حيث هناك بعض البنود الهامة مثل تصاريح التصوير ومسألة تأسيس الصحف والمرتبات وأزمة قانون نقابة الصحفيين، الذي يمنع الكثير من دخول النقابة والتمتع بحماية قانونية.

وثمّن «الملاح» جهود الدولة المصرية في الحوار الوطني، الذي تشهده البلاد والإفراج عن عدد كبير من الصحفيين.