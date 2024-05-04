جولة الحسم.. انطلاق الأسبوع الأخير لدوري القسم الثالث بالإسكندرية اليوم

تنطلق اليوم مباريات الجولة الـ26 والأخيرة من دوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشرة، والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف عامر حسين، المشرف العام على المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، وحسن إسماعيل، المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

الجولة الأخيرة

ويعتبر الأسبوع الأخير هو جولة الحسم لتحديد الصاعدين لدوري القسم الثاني، حيث يلتقي مركز شباب الدلنجات مع مركز شباب إيتاي البارود على ملعب م.ش. الدلنجات، ويستضيف فريق أصحاب الجياد نظيره المنتزه على ملعب الأوليمبي، ويواجه فريق الترام نظيره مركز شباب أبو المطامير على ملعب الترام، ويلتقي مركز شباب المعمورة مع نظيره مركز شباب أبو حمص على ملعب مركز شباب المعمورة، ويستضيف مركز شباب كفر بولين نظيره مركز شباب العامرية على ملعب مركز شباب كفر بولين، ويلتقي فريق مياه البحيرة مع نظيره بدر على ملعب مياه البحيرة.

جدول الترتيب

وجنبت القرعة فريق نهضة العامرية اللعب في هذه الجولة، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الرابعة عصرا، كما جاء جدول ترتيب فرق المجموعة 11 من دوري القسم الثالث قبل انطلاق الجولة الأخيرة، كالتالي: