عرض فيلا وزير هتلر مجانا لمن يريد تملكها.. ما القصة؟

عرضت حكومة برلين فيلا كانت مملوكة ليوزيف جوبلز، وزير الدعاية السياسية في عهد الزعيم النازي هتلر؛ لإنهاء الجدل المستمر حول المنزل بين إعادة توظيفه أو هدمه.

قال شتيفان إيفرز، وزير مالية برلين أمام البرلمان: «أعرض على أي شخص يريد الحصول على الفيلا، لتكون ملكه أن يحصل عليها كهدية من ولاية برلين».

محاولات الحكومة تسليم الفيلا

وفي وقت سابق، حاولت حكومة برلين تسليم الموقع إلى السلطات الفيدرالية أو ولاية براندنبورج، مكان وقوع الفيلا، للتخلص من أعباء دفع تكاليف صيانة وأمن المبنى الذي أصبح في حالة سيئة وتغطيه الأعشاب والحشائش.

وأوضحت الحكومة أنه إذا فشلت هذه المحاولة في تحقيق النجاح، فلن يكوم أمام برلين أي خيار سوى هدم المكان، وهو الأمر الذي جرى الإعداد له بالفعل.

تاريخ الفيلا واستخدامات جوبلز لها

ويرجع تاريخ الفيلا إلى عام 1939م، حيث بناها «جوبلز» في موقع مليء بالأشجار ويطل على بحيرة بوجينزيه، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من شمال برلين.

كان «جوبلز» أحد الحلفاء المقربين لهتلر، واستخدم هذه الفيلا للترفيه عن القادة النازيين والممثلين والفنانين، حيث أنها تقع بعيدًا عن مدينة برلين المكان الذي كان يعيش فيه مع زوجته وأبنائه الستة.

وبعد الحرب استخدم الموقع لفترة وجيزة كمستشفى قبل أن يستولي عليه جناح الشباب في الحزب الشيوعي بألمانيا الشرقية، وأقاموا مركز تدريب به.

وفي عام 1990 بعد إعادة توحيد ألمانيا، عادت ملكية المكان إلى ولاية برلين التي لم تجد له فائدة تذكر حتى الآن.