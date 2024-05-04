«الري»: تنفيذ 342 مشروعا في الصعيد بتكلفة 35 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»

كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري عن المشروعات التي تُنفذ في صعيد مصر، إذ يجرى العمل خلال الربع الثالث من العام المالي 2023/ 2024 على تنفيذ 342 مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت 35 مليار جنيه.

وتابع التقرير: تتنوع المشروعات بين أعمال تأهيل ترع ومساقي وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل واعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

استكمال أعمال تأهيل ترع بقيمة 12.60 مليار جنيه

وأوضحت «الري»: جار تنفيذ استكمالات لأعمال تأهيل ترع بقيمة 12.60 مليار جنيه بعدد 260 عملية فى 8 محافظات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة 1.50 مليار جنيه بعدد 42 مشروعا في عدد 9 محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة 860 مليون جنيه بعدد 13 مشروعا في 6 محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة 324 مليون جنيه بعدد 21 مشروعا في 7 محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة 17.50 مليار جنيه .

وفي إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، فإنه جار تنفيذ عدد 229 مشروع تأهيل ترع بتكلفة حوالي 11.70 مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة في 8 محافظات، كما يجرى تنفيذ 45 عملية تأهيل بقيمة 3 مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.

تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه

وفي مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي .. فقد تم بتاريخ اكتوبر 2022 بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي 1 مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي «أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة»، حيث من المقرر نهو المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر هي «فم بحر يوسف – حجز الابراهيمية – البدرمان - الديروطية - أبو جبل - ايراد الدلجاوي – الساحلية»، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية 49%.

ويجرى متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في «جهة التنفيذ - مواقع المشروعات - متابعة تواريخ النهو المقررة - موقف التنفيذ»، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث «جهة التمويل ونوعه - طبيعة المشروعات - العائد والجدوى منها» ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة .