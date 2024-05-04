خبير: الدولة تستهدف التحول إلى اللامركزية بضخ استثمارات في المحافظات

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنَّ الدولة المصرية تستهدف الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص، لذا تتيح فرصا استثمارية تحفز السوق وتوفر آلاف الوظائف.

تنفيذ 26 مشروعا استثماريا في المحافظات

وأضاف «جاب الله»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الدولة المصرية تتوجه نحو اللامركزية من خلال استغلال الفرص الاستثمارية وإطلاق المشروعات في مختلف المحافظات، وفعلت ذلك بصورة كبيرة على مدار الأعوام الخمس الماضية لتقيم أكثر من 26 مشروعا في مختلف المحافظات بتكاليف استثمارية تخطت 60 مليار جنيه.

وتابع الخبير الاقتصادي: «مصر لديها مشروع متكامل للنهوض بالمناطق اللوجستية بما تتضمنه من استثمارات مختلفة، سواء المواني البحرية أو الجافة أو حتى المطارات، وكذلك المناطق اللوجستية بالمحافظات التي تعمل على تعزيز التجارة الداخلية والقطاع اللوجستي وتنميته يعمل على توفير 15% من إجمالي تكاليف البضائع والسلع».