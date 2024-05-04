تفاصيل تطوير طريق «فاقوس- أبو شلبي» في الشرقية بتكلفة 46 مليون جنيه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتحسين البنية التحتية، خاصة في قطاع الطرق والكباري، ليشعر المواطن بحجم المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رصف وتوسعة طريق «فاقوس- أبو شلبي»

وتفقد المحافظ أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق «مدينة فاقوس- أبو شلبي» بطول 9 كم، والمُنفذ على مرحلتين، الأولى تبدأ من كوبري السحارة وصولاً لمفارق أبو شلبي بطول 3 كم وبتكلفة 25 مليون جنيه بمعرفه مديرية الطرق والنقل، والثانية تبدأ من مفارق أبو شلبي وصولاً لمفارق أبو كراسيع بطول 6 كم وبتكلفة 21 مليون جنيه بمعرفة جهاز تعمير سيناء، وذلك لدفع عجلة العمل بالطريق والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً يُساهم في استيعاب حركة السيارات ويعمل على تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس عن طبيعة الأعمال الجارية بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه الانتهاء من رفع الطبقه الأسفلتية القديمة وتسويتها، ووضع السن علي المسافة المتبقية من المرحلة الأولى بالطريق على مسافه 300 متر أمام الكتلة السكنية، تمهيداً لبدء أعمال الرصف وتشغيل الطريق امام عبور السيارات والمارة، وكذلك الانتهاء من وضع طبقات الاسفلت بالمرحلة الثانية بطول 5800 متر بخلاف 200 متر جاري العمل بهم حيث تم الانتهاء من عمل الطبان علي جانبي الطريق وذلك بتكلفة إجمالية 46 مليون جنيه.