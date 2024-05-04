مطروح تستعد لأعياد الربيع بغرفة عمليات وخطوط ساخنة لتلقي الشكاوى

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف استعدادتها خلال هذا الأسبوع، لاستقبال احتفالات عيد القيامة للإخوة الأقباط وأعياد الربيع، مشيرا إلى رفع استعدادات المرافق على مدار اليوم لمواجهة أي ظروف طارئة خاصة فى كل المرافق الخدمية، وعلى رأسها مياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي والصحة.

وقرر محافظ مطروح، اليوم، انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة مطروح على مدار 24 ساعة، لتلقي أي بلاغات أوشكاوى على الخط الساخن 114 أو 0464933158، لاتخاذ كل الإجراءات العاجلة مع مسؤولي القطاعات المختلفة لإنهاء أي مشاكل أو شكاوى.

احتفالية شم النسيم في مطروح

وقال محمد أنور، مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح، إنه ستقام احتفالية يوم الاثنين 6 مايو الجاري تزامناً مع احتفالات شم النسيم بشاطئ روميل من الساعة 11 صباحا، حتى الساعة 1 ظهرا، وذلك لإضفاء البهجة والسرور على موطني وزوار المحافظة خلال الأعياد، وتتضمن الاحتفالية مسابقات ترفيهية وعروض فنون شعبية ومسابقات رياضية وتقديم هدايا قيمة للمشاركين.

تشديدات الرقابة على الأسواق

ووجه محافظ مطروح بضرورة المراقبة والمتابعة المستمرة للأسواق، والوقوف على سلامة المعروض من السلع الغذائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين من خلال المديرات المعنية من مديرية التموين والطب البيطرى والصحة ومجالس المدن وإدارة السياحة ومباحث التموين وغيرها للمرور الدوري، مع الاستعدادات والجاهزية التامة بجميع مستشفيات المحافظة والاطمئنان على توافر الادوية والأمصال اللازمة وتواجد الاطقم الطبية من الاطباء والتمريض وجاهزية مرفق الإسعاف لأى طوارئ، مع تيسير الحركة المرورية بالشوارع، كذلك الاستعداد بجميع الحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة لاستقبال روادها.