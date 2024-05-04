رفع كفاءة شارع المعهد الديني في الزقازيق بتكلفة 10 ملايين جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل أعمال رصف ورفع كفاءة شارع المعهد الديني بطول 4 كم، وبتكلفة 6 ملايين جنيه بمدينة الزقازيق، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل به، باعتباره أحد الشوارع الرئيسية الرابطة بين مدينتي الزقازيق وبلبيس، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقليل الكثافة المرورية والحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

متابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف

وشدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الطرق والنقل بالتنسيق مع رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة لأعمال الرصف، وإلزامها بإنهاء الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد، مع تطبيق المواصفات القياسية في العمل مع البدء فورا في أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع المتفرعه من شارعي فاروق والمعهد الديني.

مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل انه جاري تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع المعهد الديني بمدينة الزقازيق بدءا من نفق أبو الريش وصولاً لمزلقان العصلوجي بطول 4 كم ومتوسط عرض ما بين 13 حتى 17 متر بمواقع متفرقه وبتكلفة مبدئية 6 ملايين جنيه، لافتا إلى انه يتم مراعاة معايير الجودة في اعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة.