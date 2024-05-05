شخص نال إشادة الشيخ الطبلاوي بعد تقليده في قراءة القرآن.. ماذا قال عنه؟

تاريخ خالد لشيخ المقرئين المصريين ونقيب القراء في رحاب القرآن الكريم، بمجرد أن تسمع صوته في التلاوة العطرة تدخل في حالة تلقائية من الخشوع، الشيخ محمد محمود الطبلاوي صاحب الصوت الخاشع، تحل اليوم ذكرى وفاته الرابعة، بعد أن وفته المنية يوم 5 مايو عام 2020.

ولد الطبلاوي، في مركز تلا بمحافظة المنوفية، وبدأ قراءة القرآن وحفظه في الـ9 من عمره، بحسب حديثها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» على قناة «dmc»، وفي اللقاء نفسه تحدث عن شخص وحيد أجاد القراءة بمثل طريقته.

شخص أشاد به الطبلاوي بعد تقليده

روى محمد محمود الطبلاوي، نقيب وشيخ المقرئين الراحل عن عالمنا في عمر 85 عاما، أن صديقة الشيخ عبدالباسط عبد الصمد، قال له إن عنده ولد يجيد تقليده بشكل كبير، وهو «ياسر»، حينها قال«الطبلاوي»: «طب ابعتهولي وأنا أسمعه، سمعته ولحد النهاردة ياسر ما شاء الله عليه، قالي يا عمو وأنا صغير كنت بقلدك، خلفته كلهم ولاد حلال ياسر وطارق ماشيين على المنهج».

11 شريطا للإنشاد الديني بصوت الطبلاوي

وكان للشيخ محمد محمود الطبلاوي في حياته 11 شريطًا في الإنشاد الديني، إذ قال: «كان ليا قصة في الإنشاد كان في منتج بيبيع شرايط روحت أخد منه 20 شريط، مكانش راضي ياخد فلوس، فيوم لقيته زعلان قالي يعني أنا راجل مسيحي، وعايز أعمل شرايط ابتهالات، طلبت فلان مرضيش وقفل السكة في وشي، قولت له يا أخي أنا اعملهملك، إيه الفرق بين القرآن والابتهالات، قالي ماشي قولت له بشرط أسجلهم في بيتي».

وتابع: «كان له أخ مهندس صوت اسمه كمال، قاله يا كمال خد المكنة والتسجيلات، وروح سجل للشيخ الطبلاوي، جبت معايا الشيخ ابراهيم الإسكندراني فنان ومبتهل من الدرجة الأولى، وعملنا له الـ11 شريط، جت كده من غير مناسبة».